СМИ: в Италии сомневаются в успехе плана по "увеличению трат" на оборону

Правительство Италии сомневается в том, что предложенный им план по увеличению расходов на оборону до обязательных 2% от валового внутреннего продукта (ВВП) будет успешно реализован и принят руководством НАТО и Евросоюза. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники в правительстве.

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Ранее министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что Италия намерена нарастить военные траты до 2% ВВП до конца 2025 года за счет переквалификации бюджетных расходов и включения в оборонную категорию береговой охраны, некоторых других силовых органов и их инфраструктуры. Такой подход позволил бы стране избежать непопулярных мер по реальному наращиванию расходов, требующих сокращений в социальной сфере и здравоохранении.

Как отметили источники Politico, несмотря на публичный оптимизм относительно перспектив представленного плана, правительство полагает, что у него может не получиться убедить НАТО и прежде всего США, а также Еврокомиссию в том, что этого "бухгалтерского трюка" будет достаточно. Более того, министры полагают, что Вашингтон и Брюссель могут оспорить подобное увеличение расходов в юридической плоскости.

Правительство в связи с этим ожидает значительного давления со стороны США, но рассчитывает, что его удастся смягчить за счет перераспределения имеющихся оборонных расходов в пользу закупки больших объемов американских вооружений. Тем не менее в итальянском руководстве есть понимание, что, возможно, под внешним давлением ему придется пойти на непопулярные меры и прибегнуть к сокращению социальных расходов, что создаст проблемы для правящей коалиции внутри страны.

В 2024 году Италия выделяла на оборонные нужды всего 1,49%, это один из самых низких показателей среди стран НАТО.

Нынешний президент США Дональд Трамп много раз подтверждал в последние месяцы намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО увеличили расходы на оборону до уровня 5% своих ВВП. Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя "российской угрозой". В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.