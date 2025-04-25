Российские войска продвинулись в Харьковской области

Российские бойцы, уничтожив оборонительный рубеж Вооруженных сил Украины и совершив рывок, почти на 1 км приблизились к Григоровке Донецкой Народной Республики. Сейчас силы РФ закрепляются на новых позициях, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Уничтожив оборонительный рубеж противника восточнее Григоровки в ДНР и совершив рывок, российские бойцы приблизились к населенному пункту на расстояние порядка 800 м. На данный момент наши войска закрепляются на новых позициях и развивают успех на данном участке", - сказал он.

Собеседник агентства добавил, что в ходе боев российским силам также удалось расширить зону контроля западнее Белогоровки соседней Луганской Народной Республики.