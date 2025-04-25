Над РФ за ночь уничтожили 79 украинских беспилотников

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 79 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"За период с 20:10 мск 24 апреля по 06:00 мск 25 апреля т. г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 59 - над территорией Республики Крым, 11 БПЛА - над акваторией Черного моря, четыре БПЛА - над территорией Белгородской области, по два БПЛА над территориями Курской и Нижегородской областей и один БПЛА - над территорией Ивановской области", - говорится в сообщении.

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