ФСБ нашла крупный тайник иностранных наемников в здании школы в ДНР

В Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ обнаружила крупный тайник иностранных наемников. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, схрон обнаружили в здании школы поселка Кураховка. Среди изъятого оружие и боеприпасы, в том числе две штурмовые винтовки и два переносных-зенитных ракетных комплекса (ПЗРК) образца НАТО. Местные жители рассказали, что схрон был оборудован иностранными наемниками при отступлении для последующих диверсий.

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Среди наемников были испанцы и темнокожие мужчины, которые высказывали угрозы в адрес местных жителей.

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