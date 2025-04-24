Во Франции оценили возможность ЕС перевооружиться

Европейский союз (ЕС) — банкрот, у него нет возможностей для перевооружения, несмотря на громкие лозунги. Об этом в интервью ТАСС заявил отставной генерал Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард.

«Никаких возможностей нет. Я всегда говорил, что война — это не только люди и техника, это еще и деньги, и экономика. А наша экономика — это обанкротившаяся экономика, весь Евросоюз сейчас находится в состоянии банкротства, особенно Франция», — сказал он.

В Италии негативно оценили план перевооружения ЕС

По его словам, 800 миллиардов евро на перевооружение, о которых говорила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, «просто не существует». Делавард отметил, что на создание боеспособной армии уйдет очень много времени, особенно на фоне того, что последние 30 лет страны ЕС «пожинали дивиденды мира» и разрушали свои войска.

Ранее бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте негативно оценил план перевооружения ЕС.