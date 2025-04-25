Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении

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Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.

Зеленский признал тяжелую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении
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По его словам, доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за сутки от 24 апреля указывает на то, что именно в районе покровского направления наблюдается самая напряженная и сложная ситуация для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что Красноармейск, который в 2016 году был переименован киевскими властями в Покровск, представляет собой ключевой транспортный узел в Донбассе для украинской армии. В этом районе идут ожесточенные боевые действия.

Ранее российские войска уничтожили элиту операторов дронов ВСУ в ДНР. Активность украинских БПЛА на Горловском и Красноармейском направлениях сейчас значительно снизилась ввиду тяжелых потерь личного состава и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на Сумском направлении, власти России ликвидировали двадцать боевиков ВСУ в Днепре ударами беспилотников.

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