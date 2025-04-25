Владимир Зеленский заявил, что Красноармейское (Покровское) направление остается самым сложным участком для украинской армии на линии фронта.

По его словам, доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за сутки от 24 апреля указывает на то, что именно в районе покровского направления наблюдается самая напряженная и сложная ситуация для украинских вооруженных сил, передает РИА «Новости».

В публикации подчеркивается, что Красноармейск, который в 2016 году был переименован киевскими властями в Покровск, представляет собой ключевой транспортный узел в Донбассе для украинской армии. В этом районе идут ожесточенные боевые действия.

Ранее российские войска уничтожили элиту операторов дронов ВСУ в ДНР. Активность украинских БПЛА на Горловском и Красноармейском направлениях сейчас значительно снизилась ввиду тяжелых потерь личного состава и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на Сумском направлении, власти России ликвидировали двадцать боевиков ВСУ в Днепре ударами беспилотников.