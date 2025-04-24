Идея создания «коалиции желающих» для военной помощи Украине является полной чушью, считает генерал в отставке Иностранного легиона Сухопутных войск Франции Доминик Делавард. Он объяснил в разговоре с Североатлантического альянса нет необходимых средств, личного состава и техники для формирования подобных сил.

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«Это дело с "коалицией желающих" и тому подобное по мне — скажу вам прямо — это смешно, это полная чушь», — высказался он, назвав европейскую составляющую НАТО суммой слабостей.

Как полагает Делавард, в настоящее время все обсуждения находятся в сфере разговоров, «в болтовне, которая не будет иметь никаких последствий».

Лавров раскрыл цели коалиции желающих

Ранее Делавард заявил, что ситуация для Украины была бы намного лучше, если бы она согласилась на условия России в феврале 2022 года. По мнению эксперта, Москва не заключит мир, пока не будут достигнуты ее стратегические цели, а ее интересы не будут защищены в долгосрочной перспективе.