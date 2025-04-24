Стало известно об ожесточенных боях в Курской области

ВСУ пытаются перебросить резервы в Горналь Курской области, в населенном пункте идут ожесточенные бои.

Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Бойцы "Севера" ведут активную фазу операции по освобождению последнего остающегося за ВСУ населенного пункта в Курской области - села Горналь. Штурмовики ворвались на территорию населенного пункта, идут ожесточенные бои. ВСУ пытаются перебросить резервы", - сказал собеседник агентства.

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Командование ВСУ пыталось завести несколько штурмовых групп на бронетехнике, но они уничтожены, добавил он.