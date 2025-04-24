Шойгу: НАТО формирует «ударный кулак» у западных границ России

Североатлантический альянс наращивает военное присутствие вблизи западных рубежей России и активно модернизирует свою военную инфраструктуру, формируя тем самым «ударный кулак». Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«За последний год численный состав воинских контингентов стран НАТО, развернутых вблизи западных границ Российской Федерации, увеличился почти в 2,5 раза. <...> Нетрудно понять, против кого формируется этот „ударный кулак“», — отметил Шойгу в интервью корреспонденту ТАСС.

Также он заявил, что в странах Восточной Европы последовательно расширяется военная инфраструктура и размещаются элементы стратегической противоракетной обороны. Кроме того, предпринимаются шаги по обеспечению высокого уровня боеготовности тактических ядерных сил, дислоцированных на европейском континенте.

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Шойгу подчеркнул, что НАТО внедряет новую структуру боевой готовности, согласно которой альянс способен развернуть у российских границ до 100 тысяч военнослужащих в течение десяти дней, увеличить численность группировки до 300 тысяч в течение тридцати дней, а спустя 180 суток — довести ее до 800 тысяч человек.

Ранее Шойгу рассказал о том, что европейские страны начали открытую кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, передает телеканал 360. Он считает, что западные политики и военные стремятся быть полностью готовы к столкновению уже к 2030 году.