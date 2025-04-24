Шойгу: НАТО формирует «ударный кулак» у западных границ России

Ura.Ru

Североатлантический альянс наращивает военное присутствие вблизи западных рубежей России и активно модернизирует свою военную инфраструктуру, формируя тем самым «ударный кулак». Об этом рассказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

Шойгу: НАТО формирует «ударный кулак» у западных границ России
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«За последний год численный состав воинских контингентов стран НАТО, развернутых вблизи западных границ Российской Федерации, увеличился почти в 2,5 раза. <...> Нетрудно понять, против кого формируется этот „ударный кулак“», — отметил Шойгу в интервью корреспонденту ТАСС.

Также он заявил, что в странах Восточной Европы последовательно расширяется военная инфраструктура и размещаются элементы стратегической противоракетной обороны. Кроме того, предпринимаются шаги по обеспечению высокого уровня боеготовности тактических ядерных сил, дислоцированных на европейском континенте.

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Шойгу подчеркнул, что НАТО внедряет новую структуру боевой готовности, согласно которой альянс способен развернуть у российских границ до 100 тысяч военнослужащих в течение десяти дней, увеличить численность группировки до 300 тысяч в течение тридцати дней, а спустя 180 суток — довести ее до 800 тысяч человек.

Ранее Шойгу рассказал о том, что европейские страны начали открытую кампанию по подготовке к возможному военному конфликту с Россией, передает телеканал 360. Он считает, что западные политики и военные стремятся быть полностью готовы к столкновению уже к 2030 году.

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