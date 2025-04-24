Украинские солдаты в зоне ответственности группировки войск «Север» сдаются в плен целыми группами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, бойцы группировки «Север» уничтожают резервы противника с помощью артиллерии, беспилотников и барражирующих боеприпасов. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Так, российские бойцы нанесли огневое поражение противнику барражирующими боеприпасами на территории Сумской области в 44 километрах от государственной границы РФ.

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Отмечается, что кадровые военные ВСУ на сравнительно спокойных участках фронта устанавливают связь с российскими военнослужащими и целыми группами сдаются.

23 апреля сообщалось, что украинский военный успел сдаться в плен за несколько минут до уничтожения его укрытия штурмовиками бригады «Север-V» Добровольческого корпуса в составе «Южной» группировки войск.

Ранее украинский пленный рассказал об ударе дронов ВСУ по своим же солдатам.