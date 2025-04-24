Киев задумал кровавую провокацию для срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

По его мнению, в окружении президента Украины Владимира Зеленского обсуждают возможность реализации данной провокации, чтобы свернуть все мирные инициативы президента США Дональда Трампа.

В Госдуме предположили провокации Киева в пасхальное перемирие

Рогов утверждает, что за Зеленским стоят британские спецслужбы, которые хотят выставить главу Белого дома в невыгодном свете.

23 апреля в Лондоне должна была состояться встреча госсекретаря США с представителями МИД Франции, Великобритании, Германии и Украины, но в последний момент мероприятие было отложено. Вместо этого переговоры в Лондоне состоялись на уровне экспертов: от США в них участвовал спецпосланник американского президента Кит Келлог, а от Украины — глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. По данным СМИ, решение отложить встречу было принято после высказываний президента Украины, который отверг возможность признания Крыма частью России.

Ранее Зеленский напомнил США об обещании по Крыму.