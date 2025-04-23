Толщина лобовой брони корпуса и башни германского танка Leopard 1 оказалась ничтожно малой, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

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Анализ фотографий разрезного макета танка, сделанных в одном из музеев Германии, показал, что перед рабочим местом механика-водителя толщина стали не превышает 70 мм, отметили эксперты.

Самым проблемным местом стал расположенный открыто боекомплект, его прикрывает броня в 35 мм.

Инженеры ВСУ предприняли несколько попыток модернизировать немецкие танки при помощи динамической защиты. Но это не помогло — российские мотострелки поражают боевые машины противотанковыми управляемыми ракетами и реактивными гранатами с тандемными боевыми частями, пояснили специалисты.

В связи с этим, украинское командование стало использовать «Леопарды» для стрельбы с закрытых позиций. Это также не позволило спасти технику — в тылу было уничтожено 17 танков этого типа.

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Разработка основного боевого танка «Леопард» началась в 1956 году. Первая партия танков была выпущена немецкой фирмой KraussMaffei в Мюнхене в сентябре 1965 года.

Всего было выпущено 4744 основных и 1741 специальных танков, различных модификаций.

Толщина бортовой брони корпуса составляет в среднем 30—35 мм, толщина броневых плит днища и кормы 20 и 25 мм соответственно.