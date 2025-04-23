У границ Липецкой области заметили БПЛА

В Липецкой области введен режим воздушной опасности. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

© Министерство обороны РФ

Чиновник отметил, что режим действует на всей территории области.

По данным регионального МЧС, этот сигнал означает, что около границы региона замечены беспилотники. При этом все службы приводятся в режим максимальной готовности, однако воздушная опасность не влияет на нормальную жизнедеятельность области. Людей в таких обстоятельствах призывают сохранять спокойствие и следить за информацией от властей и МЧС.

23 апреля жители города Елабуга в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких беспилотных летательных аппаратов над городом. Как уточнялось, могло быть сбито четыре беспилотных летательных аппарата. Как писал SHOT, атака велась при помощи БПЛА UJ-22 Airbone. Власти подтвердили ликвидацию дронов и заявили, что при налете никто не пострадал.