Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут потери, которые все сложнее восполнять, а запасы техники почти на исходе. Кроме того, поступают сообщения о том, что оборона украинских войск в районе Константиновки «трещит по швам», рассказал британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Он также отметил, что ВСУ оказались в особенно уязвимой позиции на северном участке фронта, где Вооруженные силы (ВС) России «продолжают наступление и достигают ощутимых успехов».

«Чтобы добиться победы, чтобы окончательно сломить украинское сопротивление, России не нужно доходить до польской границы. Достаточно закрепиться на линии Днепра. Это ударит в самое сердце Украины, лишит ее возможности функционировать как единое военное образование», — предрек эксперт.

Ранее Меркурис восхитился тактикой применения беспилотников российскими войсками. Аналитик также отметил, что дроны стали одним из основных средств ведения боевых действий. Российская армия овладела новыми навыками намного лучше своего соперника, считает он.