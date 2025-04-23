Правительство Дании объявило о формировании нового подразделения для укрепления обороны острова Борнхольм. Предполагаемый "Борнхольмский полк" будет состоять из 500-900 солдат, не считая материально-технического и административного персонала, сообщает портал euractiv.com.

В настоящее время на острове находятся 200 солдат, служащих в разведывательном подразделении, которое входит в состав датских вооруженных сил. Согласно новому плану, разведывательное подразделение будет размещено в другом месте, в то время как новый полк останется на острове для обеспечения постоянного оборонительного присутствия. Переезд является частью более масштабной реорганизации датских сил обороны.

Борнхольм расположен относительно далеко от материковой части Дании, между Польшей и Швецией, и всего в 400 км от Калининграда.

Примечательно, что эта местность хранит историческую память о России. Советские войска первыми высадились на Борнхольме после капитуляции нацистской Германии. Военные оставались на острове в течение 11 месяцев и покинули его только в 1946 году.

В феврале этого года датское правительство объявило о планах довести расходы на оборону до трех процентов ВВП с целью закупки систем противоракетной обороны, расширения воинской повинности и обновления запасов военной техники.