В Бельгии высказались об отправке миротворцев на Украину

Глава минобороны Бельгии Тео Франкен заявил, что вопрос отправки европейских миротворцев на Украину остается на повестке дня. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление он сделал во время слушаний в бельгийском парламенте. По словам Франкена, сейчас этот вопрос «обсуждается за кулисами», но как только будет подписан мирный договор, странам Европы придется немедленно перейти к теме гарантий безопасности.

«Мы мало об этом слышим, но эти обсуждения продолжаются очень активно за кулисами», — заявил он.

При этом Франкен также добавил, что Бельгия будет готова предоставить свой контингент в ближайшие сроки. Впрочем, министр признал, что формат миротворческих миссий еще необходимо будет обсудить.

«Все это будет происходить под руководством французов и британцев в сотрудничестве с главами генеральных штабов всех заинтересованных стран. По причинам безопасности и конфиденциальности другие детали на сегодняшний день не разглашаются», — добавил он.

Ранее Матвиенко заявила о невозможности размещения европейских войск на Украине.