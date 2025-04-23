Около 40 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в меловых пещерах около Горнальского мужского монастыря. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, входы и выходы из катакомб времен Великой Отечественной войны завалило обломками после многочисленных ударов ФАБами. О том, что там находятся украинские военнослужащие, стало известно из перехваченных радиопереговоров.

«По информации морпехов 177-й бригады, почти три взвода всушников (силы 128-й и 95-й бригад ТРО ВСУ) ушли под землю еще 17 апреля в процессе обороны района», - отмечает Mash.

При этом сейчас блокированные в пещерах украинцы говорят о невозможности выбраться и закончившихся запасах еды и воды.

Напомним, что в августе 2024 года Вооруженные силы Украины вторглись на территорию Курской области. В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в регионе, освободил более 1,1 тысячи квадратных километров территории. Только с 8 по 14 марта у украинских войск были отбиты свыше 30 населенных пунктов, в том числе Суджа.

Накануне стало известно, что подразделения группировки «Север» освободили Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь в Курской области.