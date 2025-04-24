ВС РФ не дает украинским военным возможности для ротации у Горналя

Российские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу и технику ВСУ в районе Горналя Курской области, не позволяя противнику провести ротацию. Об этом сообщили в Минобороны России, опубликовав видео наступательных действий.

"В ходе боевой работы по освобождению оккупированных территорий Курской области подразделения 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают уничтожать живую силу и боевую технику украинских боевиков, обращая в бегство вражеские подразделения. Военнослужащие полка совместно с другими подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий осуществляют огневое поражение формирований ВСУ в районе населенного пункта Горналь и в курском приграничье, срывая попытки ротаций и контратак на линии боевого соприкосновения", - сообщили в ведомстве.