В Европе раскрыли детали по отправке миротворцев на Украину

В рамках дискуссии об отправке миротворцев на Украину речь не идет о солдатах или «голубых касках», речь идет о наблюдении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский дипломатический источник.

16 апреля посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия воспринимает разговоры о размещении миротворцев на Украине как подготовку Европы к интервенции в эту страну в целях консервации режима украинского лидера Владимира Зеленского. По словам дипломата, для России такое развитие событий неприемлемо, а гарантии безопасности Украины можно обеспечить без размещения иностранного контингента войск в стране.

11 апреля в Службе внешней разведки России сообщили, что Запад планирует ввести на Украину под видом миротворческой миссии контингент численностью около 100 тысяч человек для восстановления боеспособности украинской армии.