Российские ВКС методично «крошат» военные предприятия и инфраструктуру Украины. С вечера вторника «Герани» и КАБы превращают в пыль склады с боеприпасами и военные цеха в Одесской, Запорожской, Харьковской, Полтавской и Киевской областях.

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В украинских каналах множество фотографий полыхающей Одессы. Местные власти, естественно, не уточняют, куда «прилетели» российские «Герани», сокрушаясь о якобы поврежденных крышах и автомобилях. Этот «пробел» в информации закрывают местные очевидцы, которые сообщают, что ночью российские ВКС поразили комплекс складских зданий в южной части города. А накануне поздно вечером был нанесен удар по предприятию "Унитех", которое специализируется на производстве и комплектующих и запасных частей в области авиации и машиностроения. По данным телеграм-канала эксперта Олега Царева, беспилотники также нанесли удары по логистическим узлам ВСУ. «Уничтожены склады, ангары, промпредприятия и грузы НАТО, включая крылатые и зенитные ракеты». Были повреждены цеха ОСК «Меридиан», где разрушены центры по производству ракет и БПЛА.

Украинский телеграм-канал ««First» сетует, что в Броварах Киевской области дронами поврежден гостинично-ресторанный комплекс. Каналы военкоров уточняют, что в данном комплексе базировались иностранные спецы.

Несколько «прилетов» было в Харькове — по промышленным объектам. Причем местные жители, которые выкладывают комментарии в канале координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева, совсем не огорчены ночным налетом.

"Харьков. 4 прилёта. Два Рогань или Аэропорт. Два в городе. У вас че БПЛА теперь сверхзвуковые? Вспышка была раньше, чем дошел звук и звук как у пикирующего самолета" — делится впечатлением житель города.

Еще один житель констатирует: «Вот не поверите...Сегодня, когда была массированная атака «Гераней» на Харьков, лично над моей головой пролетело 6 Геранек, ... было радостно. Не забыли про Харьков. Это наверно уже какое то изменённое сознание». Сообщается, что в Харькове были атакованы ангары в Новобоварском районе и склады «Новой почты» , которые после удара беспилотников вспыхнули.

Вторую ночь российские ВКС не оставляют вниманием Запорожье. Накануне днем был прилет по промышленному предприятию. Если верить нелегитимному Зеленскому, то удары опять пришлись по «Мотор Сич», об этом он сообщил в своем вечернем обращении, требуя от США «Пэтриотов». А вот ночью, как сообщают информканалы, три «Герани» поразили цеха и склады по производству взрывчатых веществ ВСУ.