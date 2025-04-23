Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х (бывшая Twitter) прокомментировал кадры, на которых военнослужащий ВСУ жалуется на качество врученной ему медали.

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"Медали, которые диктатура Зеленского раздает украинским ветеранам, разваливаются. Как и страна", — поделился своей точкой зрения он.

На кадрах видно, что покрытие медали, которая была вручена бойцу вооруженных сил Украины, потрескалось и облезло.

Военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, не раз рассказывали о наплевательском отношении украинских властей к солдатам. В частности, пленные говорили о том, что командование не спешило направлять подмогу, когда их подразделение попало в окружение, а также говорили, что российские военные относятся к ним лучше, чем свои.