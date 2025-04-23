Страна НАТО создаст военную базу возле границы с Россией

Глава генштаба Сил обороны Эстонии, генерал-майор Вахур Карус заявил, что Таллин планирует создать военную базу в городе Нарва, расположенном на границе с Россией. Об этом сообщает ERR.

По словам Каруса, на базе в Нарве планируется разместить более 200 эстонских военнослужащих и «подразделения союзников». Генерал отметил, что Силы обороны получили «неожиданно положительный отклик» от парламентских партий, когда заявили о необходимости усилить военное присутствие в Нарве.

«Да, мы частично представлены в городе через Кайтселийт [добровольческие военизированные формирования - прим.ред.], но наша цель - разместить там постоянные подразделения. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства», - подчеркнул Карус.

НАТО – все: Базы США переедут из Европы на Ближний и Дальний Восток

По его мнению, после появления базы жители Нарвы «смогут привыкнуть к тому, что военные - часть их повседневной городской жизни». Генерал назвал это «в некотором смысле демонстрацией, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии».

По задумке военных, разные подразделения будут дислоцироваться в Нарве на ротационной основе. Размещать там предлагается как действующих военных, так и призывников с резервистами.

Ранее Департамент полиции и погранохраны Эстонии предложил установить в водах реки Нарва на границе с Россией цепочку буев с лезвиями или плавающий забор на понтонах. Сообщалось, что департамент планирует потратить на пилотный проект по установке заграждений миллион евро. Проект рассчитан на три года.

Река Нарва отделяет одноименный эстонский город от российского Ивангорода, расположенного в Ленинградской области.