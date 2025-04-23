Раскрыты подробности о сбитых под Казанью БПЛА

Легкомоторные самолеты, переделанные Вооруженными силами Украины (ВСУ) под беспилотные летательные аппараты (БПЛА) предназначены для дальних ударов по российской территории, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт и политолог Алексей Живов.

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Так он прокомментировал удар ВСУ по Казани с помощью дронов UJ-22 Airbone.

«До Елабуги может дотянуться только большой самолет. Маленький самолет до Елабуги не дотянется в силу того, что нужен большой бак или огромная электрическая батарея. Поэтому речь идет о таких легкомоторных самолетах, переделанных под ударные дроны», — сказал Живов.

Из-за того, что самолеты крупные, их может обнаружить и сбить любое средство ПВО, уточнил эксперт.

«UJ-22 Airbone — это по сути кукурузник переделанный под беспилотник, то есть простейший самолет. Чтобы вы понимали, сконструировать самолет сейчас может любой гаражник. (…) Поскольку на Украине, как мы знаем, развиты компетенции по авиастроению, у них серьезная очень авиастроительная школа советская, поэтому много специалистов, которые могут самолет этот спроектировать и собрать».

Он добавил, что среди украинских беспилотников есть внешне похожие на легкие одномоторные самолеты, только вместо пилота модуль управления. По его оценке, такие самолеты способны пролетать до одной тысячи километров.

23 апреля жители Татарстана сообщили о попытке атаки беспилотников. Они рассказали, что в небе над Елабугой дважды прогремел взрыв, после чего появился горящий беспилотник и облако дыма. По неофициальным данным, ВСУ пытались ударить по Татарстану с помощью дронов UJ-22 Airbone.