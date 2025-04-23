Путин дал новые поручения по развитию армии

Президент провёл заседание Военно-промышленной комиссии, где обсуждались вопросы, связанные с развитием вооружённых сил на сегодняшний день и на перспективу. Глава государства заявил, что Минобороны и предприятия ОПК наладили обратную связь для совершенствования образцов военной техники, эта работа должна быть продолжена.

Путин отметил, что обеспечение войск в зоне СВО остаётся безусловным приоритетом. Подразделения в 2024 году получили свыше четырёх тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолётов и вертолётов.

Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии оборонно-промышленного комплекса, подчеркнул глава государства.