Названо количество поставленных ВС России дронов
Вооруженные силы (ВС) России получили более 1,5 миллиона беспилотников в 2024 году.
Количество переданных аппаратов назвал президент России Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии, передает ТАСС.
«Поставлено также более 1,5 миллиона беспилотников разных типов», — сказал президент.
По его словам, ежедневно на передовую направлялось около четырех тысяч FPV-дронов.
Ранее в апреле «Известия» писали, что российские беспилотники-ретрансляторы «Пересмешник», которые смогут увеличить дальность действия FPV-дронов, начали поступать в зону проведения специальной военной операции.
В том же месяце Путин призвал интегрировать дроны различных типов в единый разведывательно-ударный контур. Также он отметил, что выпуск беспилотников корабельного базирования и морских дронов важен для развития флота.