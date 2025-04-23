Падение сбитого над Татарстаном беспилотника сняли на видео

Падение, предположительно, сбитого над Татарстаном беспилотника сняли на видео. Ролик, снятый очевидцем, опубликовал Telegram-канал «Типичная Елабуга».

Об атаке беспилотников на Татарстан стало известно 23 апреля.

На ролике видно падение охваченного огнем объекта на фоне чистого неба. Над домом пирамидальной формы также видно облако дыма — вероятно, в этом месте был перехвачен беспилотник.

Утром 23 апреля стало известно о перехвате украинских беспилотников над Тульской областью. Дроны были ликвидированы дежурными средствами противовоздушной обороны.