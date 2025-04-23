Путин рассказал о поставках военного обеспечения в ВС РФ

Президент России Владимир Путин проводит заседание военно-промышленной комиссии, на котором рассказал о поставках оружия в российские войска.

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В ходе заседания Путин заявил, что за прошедший год вооруженные силы получили свыше 400 единиц бронетанкового вооружения, а также 180 боевых самолетов и вертолетов.

Путин подчеркнул, что за год вооруженные силы получили свыше 1,5 миллиона беспилотников, включая около 4000 FPV-дронов, которые ежедневно направлялись на передовую.

— Сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия — изучают, без всякого преувеличения, все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании, — сообщил глава государства.

Владимир Путин в ходе прямой линии в Гостином дворе предложил странам Запада провести «технологическую дуэль» между их средствами противовоздушной и противоракетной обороны, расположенными на Украине, и российской ракетой «Орешник».

Такое предложение со стороны российского лидера стало реакцией на заявления западных экспертов о том, что ПВО США и стран НАТО якобы способна сбить «Орешник» еще на стадии запуска. По словам Путина, у стран Запада нет таких систем, которые могли бы бить на такое расстояние. Дополнительно глава государства ответил на вопрос о том, как было выбрано название для российской ракеты.