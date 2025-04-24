В США беспилотник MQ-9B SkyGuardian оснастили боевым лазером

Американская компания General Atomics показала модифицированный беспилотник MQ-9B SkyGuardian, оснащённый лазерной системой мощностью 25 кВт с возможностью увеличения мощности до 300 кВт в будущем.

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Интеграция лазерного оружия в разведывательный БПЛА призвана расширить возможности армии США по перехвату и нейтрализации групповых атак недорогих дронов-камикадзе. Технология особенно актуальна для распределённых морских операций.

В новой системе, представленной на мероприятии Sea Air Space 2025, используется лазерная технология распределённого усиления, которая отличается компактностью, воздушным охлаждением и питанием от батареи с высокой плотностью энергии. Конструкция системы минимизирует требования к размерам, весу и энергопотреблению, что делает устройство пригодным для установки на самолёты с жёсткими ограничениями по этим параметрам.

Как сообщается, испытания подтвердили эффективность модифицированного MQ-9B, поскольку дрон успешно нейтрализовал имитированные ударные беспилотники типа Shahed.