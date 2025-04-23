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Британский аналитик Александр Меркурис подверг критике заявление украинского чиновника о том, что попытка привлечь в ряды вооруженных сил Украины добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала войскам всего 500 человек.

"Даже чиновник из Офиса Зеленского признал, что попытка привлечь добровольцев в возрасте от 18 до 24 лет дала в армию всего 500 человек", — поделился своей точкой зрения он.

Эксперт указал на то, что данное количество составляет потери менее одного дня. Он также добавил, что ВСУ становятся все меньше, в то время как ВС РФ — все больше, что способствует огромному разрыву в силе сторон.

В апреле замглавы Офиса Владимира Зеленского Павел Палиса заявил о необходимости введения всеобщей воинской обязанности по израильской модели, где службу в вооруженных силах страны проходят все граждане, включая женщин. При этом депутат Рады Руслан Горбенко рассказал о том, что бывшая советская республика каждый месяц мобилизует около 10 000 человек, но нуждается в показателе в 30 тысяч.