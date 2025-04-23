Польша растратила рекордный военный бюджет на закупки за границей

Хаотичное планирование и недостаточное инвестирование привели к тому, что миллиарды долларов польских оборонных расходов ушли за границу, сообщает Bloomberg.

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После начала конфликта на Украине в 2022 году Польша увеличила расходы на оборону с 2,4% от валового внутреннего продукта до 4,7% в 2025 году. Ожидалось, что эти средства пойдут на развитие польской оборонной промышленности.

"Но вместо этого большая часть расходов Польши ушла к иностранным подрядчикам, что демонстрирует трудности, с которыми сталкиваются страна и ее европейские соседи, пытаясь превратить свои растущие расходы на безопасность в устойчивую отечественную оборонную промышленность", - пишет Bloomberg.

Оборонный рынок обладает огромным потенциалом развития, однако если европейские страны не начнут развивать собственные производства, им придется платить за чужие производственные мощности, считает Яцек Тароциньски, научный сотрудник отдела безопасности и обороны финансируемого Польшей аналитического Центра восточных исследований.