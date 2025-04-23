Солдаты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) самостоятельно решили покинуть свои позиции недалеко от населенного пункта Олешня в Курской области. Об этом рассказал источник в российской группировке войск «Север», ссылаясь на радиоперехват.

— В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой, — утверждает источник.

Кроме того, он добавил, что украинские бойцы не могли понять, почему они должны умирать в Курской области, а не на территории своей страны.

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— Они боятся воевать, не понимают, за что им погибать в Курской области. И из-за этого они не идут в бой. Командиры не смогли их заставить. Они отказались выполнять боевой приказ, покинули позиции, — цитирует слова источника РИА Новости.

Недавно командование украинской армии попыталось отправить отряд, состоящий из испаноговорящих наемников, в лесной массив, расположенный на юго-западе населенного пункта Гоголевка в Курской области — все иностранцы отказались принимать участие в боевых действиях.