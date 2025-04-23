Москва поставила Киеву и Лондону «последний ультиматум»

Телеканал «Царьград» назвал удары по украинским военным объектам, зафиксированные 22-23 апреля, «последним ультиматумом», который Россия поставила Украине и ее союзникам. По версии аналитиков, которых цитирует «Царьград», 23 апреля в Лондоне «никаких переговоров не будет» - Киеву предстоит принять ультиматум или отказаться от него.

Ранее американские СМИ сообщили, что 23 апреля в Лондоне пройдут переговоры, на которых США предложат украинской и европейской делегации признать Крым российским и заморозить боевые действия. Financial Times писала, что Россия предложила заморозить конфликт по нынешней линии соприкосновения войск.

Отмечалось, что сделка предполагает отмену введенных против России санкций. Как отмечали источники СМИ в Киеве, среди американских предложениях «есть идеи, с которыми Киев согласен, и те, с которыми - нет». Публично Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Крым российским «юридически».

«Царьград» обратил внимание на сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедев об ударах по военным объектам в Харькове. Они начались вечером 22 апреля.

«Кстати еще один прилет, опять район Немышли (восток города, она же промка вдоль Московского проспекта). Дым черный с направления Коксохим [завод - прим.ред.], не Новоселовка. Еще один центр», - процитировал Лебедев сообщения местных жителей.

По предварительным данным, была уничтожена инфраструктура военного аэродрома. Также сообщалось о массовом поражении военных объектов в Одессе и Полтаве, отмечает «Царьград».