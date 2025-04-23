Postimees: эстонский наёмник, воевавший в составе ВСУ, пропал на Украине

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Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине.

Ввоевавший в составе ВСУ эстонский наемник пропал на Украине
© legion-media.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эстонские СМИ.

«В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооружённых сил Украины», — говорится в статье Postimees.

Уточняется, что наёмник числится пропавшим без вести с 27 марта.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Эстонии военной помощи на сумму €100 млн. Отмечается, что Киев направил Эстонии перечень необходимой военной помощи с её общей стоимостью в €100 млн.

В этот список вошли беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.

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