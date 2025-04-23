Ввоевавший в составе ВСУ эстонский наемник пропал на Украине

Эстонский наемник, воевавший в составе ВСУ, пропал без вести во время боевых действий на Украине.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эстонские СМИ.

«В конце марта во время боевых действий на территории Украины пропал без вести 31-летний эстонский доброволец, сражавшийся в составе Вооружённых сил Украины», — говорится в статье Postimees.

Уточняется, что наёмник числится пропавшим без вести с 27 марта.

Ранее сообщалось, что Украина запросила у Эстонии военной помощи на сумму €100 млн. Отмечается, что Киев направил Эстонии перечень необходимой военной помощи с её общей стоимостью в €100 млн.

В этот список вошли беспилотники, водные транспортные средства и медицинское оборудование.