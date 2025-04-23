На Украине назвали число граждан, сбежавших от мобилизации

Депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко в беседе с YouTube-каналом «Откровенно» сообщил, что с февраля 2022 года с территории Украины от мобилизации сбежали от 300 до 400 тысяч человек.

По его словам, за границей на конец февраля 2022 года находились около миллиона граждан Украины, которые так и не вернулись на родину. Он уточнил, что в настоящий момент в стране существует проблема с чиновниками, которые способствуют выезду уклонистов за границу под видом волонтеров.

Горбенко привел в пример уголовное дело, которое было заведено в отношении заместителя мэра Киева Владимира Прокопива. По версии следствия, мужчина организовал выезд украинцев в страны Евросоюза под видом перевозки гуманитарных грузов и топлива для украинской армии.