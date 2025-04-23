Названа неожиданная проблема НАТО

Европа не может доставить войска и обеспечить внятное перемещение войск в случае гипотетического вооруженного конфликта НАТО. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на экспертов.

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«Может ли вагон пройти через каждый туннель? Если они будут в колонне, смогут ли они безопасно проехать под каждым мостом? Могут ли мосты в Восточной и Южной Европе выдержать вес танка весом 70–75 тонн?» — приводит издание слова бывшего командующего Сухопутными войсками США в Европе, генерала в отставке Бена Ходжеса.

Авторы материала также ссылаются на Сергея Бёке, политического советника Европейского объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО. По его словам, европейская система железных дорог неспособна справиться с таким потоком грузов, а также физически не сможет доставить войска и боеприпасы, так как «слабые мосты, крутые повороты, узкие туннели и плохо размещенные знаки затрудняют быструю перевозку тяжелой бронетехники».

Ранее стало известно, что покидающий пост командира миротворцев ООН в Ливане испанский генерал Арольдо Ласаро станет вероятным главой Еврокорпуса — штаба возможной будущей армии Европейского союза (ЕС). Предполагается, что в случае достижения соглашения Ласаро в будущем может руководить гипотетической миссией Евросоюза по контролю за соблюдением перемирия между Россией и Украиной. В свою очередь военные источники отметили, что при таком сценарии командование на себя возьмут военные Франции и Великобритании.