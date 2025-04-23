Ликвидирована медийная военнослужащая ВСУ "Ведьма"

Под Красноармейском (Покровском) в Донецкой Народной Республике ликвидировали военнослужащую ВСУ с позывным Ведьма, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

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«Украинская военнослужащая Елена Савельева (Ведьма)... была замечена в пропагандистских сюжетах киевского режима под другими именами», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил о ликвидации в Сумской области командира батальона морской пехоты ВСУ Игоря Колосницына.

Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф рассказал, что ВСУ перебрасывают свои резервы из курского приграничья в попытках удержать Красноармейск в ДНР.