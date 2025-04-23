Взятый в плен украинец спас российского бойца от дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противодронового ружья. Об этом РИА Новости рассказал штурмовик 242-го гвардейского мотострелкового полка южной группировки войск с позывным «Повар».

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На предыдущем направлении было передано противодронное ружье военнопленным украинцем. Он использовал его, чтобы сбить свой собственный ударный дрон ФПВ. Дрон вывели на квадроцикле вместе с военнослужащим с позывным Добрый.

По его словам, двоих украинских солдат захватила штурмовая группа 242-го полка «Юг», когда они находились в заблокированном блиндаже. Один из них был с противодроновым ружьем. Расстояние до точки эвакуации не превышало трех километров, и за это время украинские бойцы пытались устранить своего сослуживца, который сдался.

Ранее пленный рассказал, что ВСУ готовили 16-летних подростков к участию в боевых действиях еще до начала спецоперации. Он отметил, что в учебных центрах встречались и подростки младше него.