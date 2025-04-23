Третий полностью российский самолет «Суперджет» прошел летные испытания

В небо поднялся третий опытный образец самолета Sukhoi Superjet 100 в полностью импортозамещенной версии. Об этом сообщает Ростех.

Лайнер с заводским номером 97003, украшенный символикой 80-летия Победы, успешно выполнил тестовый полет продолжительностью 40 минут. На борту воздушного судна было заменено около 40 иностранных систем и агрегатов на российские аналоги.

Испытания подтвердили надежность новых отечественных двигателей ПД-8. Экипаж проверил основные системы самолета при наборе высоты до 3000 м и скорости до 500 км/ч. Особое внимание уделялось работе систем управления, гидравлики, кондиционирования, а также пилотажно-навигационного оборудования.

По словам представителей Ростеха, подключение третьего прототипа к испытательной программе позволит ускорить процесс сертификации. Планируется, что все необходимые испытания будут завершены до конца текущего года.

Среди ключевых особенностей новой модификации – полностью российская авионика, шасси, вспомогательная силовая установка и другие критически важные системы. Также самолет получил модернизированный фюзеляж, что упростит его серийное производство и дальнейшее обслуживание.

Серийные поставки обновленного Superjet 100 авиакомпаниям ожидаются в 2025 году.