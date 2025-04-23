Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные Вооруженных сил России (ВС РФ) за минувшие сутки уничтожили два опорных пункта ВСУ у Ямполовки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Марочко уточнил, что российские солдаты заняли новые выгодные позиции, в том числе в районе Терны и севернее Торского. По его словам, бойцам ВСУ недостаточно сил для отражения атак российских военных.

Российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском

«Вооруженные формирования Украины пытались оказывать сопротивление, однако противнику не хватило сил и средств, имеющихся на данном участке фронта, для организации полноценной обороны и отражения атак армии России», — сказал он.

Ранее Марочко сообщил, что российские военные продолжили накаты на ВСУ под Купянском. «В целом можно говорить о возобновлении освободительных действий и дальнейшем продвижении наших войск», — сказал он.