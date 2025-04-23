Миляев: над Тульской областью уничтожили несколько БПЛА

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией региона.

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Он уточнил, что в результате атаки беспилотников данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

«Над территорией Тульской области дежурные средства ПВО уничтожили украинские БПЛА. В результате атаки никто не пострадал, разрушений нет», - отметил Миляев.

По его словам, в настоящий момент на местах происшествий работают сотрудники экстренных служб. Помимо прочего, в Тульской области сохраняется опасность атаки беспилотников.