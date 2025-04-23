ВС Тайваня зафиксировали приближение кораблей НОАК

ВС Тайваня зафиксировали приближение 29 самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к срединной линии над Тайваньским проливом. Об этом сообщается на странице ВС Тайваня в социальной сети X.

"25 из 29 самолетов пересекли срединную линию [над Тайваньским проливом] и вошли в северную, юго-западную и восточную зоны ПВО Тайваня. Мы следили за ситуацией и отреагировали", - сообщили тайваньские военные.

говорится в сообщении. 15 октября 2024 года к срединной линии приблизились рекордные 153 самолета НОАК. До этого министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Тайвань неизбежно воссоединится с Китаем. 1 февраля на китайских верфях обнаружили корабли-причалы для возможной высадки на Тайвань. Обнаруженные на спутниковых снимках китайские суда имеют длину от 120 метров.

В направлении всей продольной оси кораблей по центру расположена открытая палуба, напоминающая по ширине автодорогу, а по бокам от нее возвышаются надстройки. Центральная дорога соединяет кормовую часть, где могут причаливать суда, с носовой. На носу одного из судов расположена высокая "башня" из балок с проездом под ней, которая напоминает опору импровизированного подвесного моста, ведущего на берег.