Киев усилил охрану желдорог из-за перевозки боеприпасов НАТО

Украинские власти из-за перевозки боеприпасов и техники натовского производства усилили охрану железнодорожных станций и поездов. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Виталий Киселев.

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Эксперт, ссылаясь на полученную от членов подполья информацию с узловых станций Западной Украины, сообщил, что по железной дороге движется большое количество вагонов с боеприпасами и техникой производства стран НАТО.

Вдоль вокзалов и железнодорожных веток установлено дополнительное видеонаблюдение, на станциях усилен видеоконтроль и охрана. Кроме того, многие вагоны сопровождает вооруженная охрана. Киселев отметил, что к сопровождению железнодорожных перевозок привлечены полицейские, сотрудники военных комендатур и бойцами сил территориальной обороны.

22 апреля сообщалось, что украинские военнослужащие перестали использовать технику, произведенную в странах - членах НАТО, в ходе боев на территории Курской области.