ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину

Эвакуированная из Гуево Суджанского района Курской области после его освобождения местная жительница Татьяна рассказала, что солдаты ВСУ во время оккупации села раздавали местным жителям листовки с приглашением выехать на территорию Украины.

«Они (ВСУ — RT.) утверждали, будто у них хорошо, а в России — не очень. Это были листовки с картинками, карикатурами», — цитирует женщину ТАСС.

По её словам, в первые дни оккупации солдаты ВСУ также предлагали жителям выехать через Украину в Белоруссию. При этом Татьяна отметила, что местные жители отказывались участвовать в этой акции.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали БПЛА для слежки за жителями оккупированного курского Гуево.

Также ВСУ выдавали пропуска жителям Гуево для перемещения по Суджанскому району.