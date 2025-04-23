ТАСС: ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину

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Эвакуированная из Гуево Суджанского района Курской области после его освобождения местная жительница Татьяна рассказала, что солдаты ВСУ во время оккупации села раздавали местным жителям листовки с приглашением выехать на территорию Украины.

ВСУ раздавали жителям курского Гуево листовки-приглашения выехать на Украину
© РИА Новости
«Они (ВСУ — RT.) утверждали, будто у них хорошо, а в России — не очень. Это были листовки с картинками, карикатурами», — цитирует женщину ТАСС.

По её словам, в первые дни оккупации солдаты ВСУ также предлагали жителям выехать через Украину в Белоруссию. При этом Татьяна отметила, что местные жители отказывались участвовать в этой акции.

Ранее сообщалось, что ВСУ использовали БПЛА для слежки за жителями оккупированного курского Гуево.

Также ВСУ выдавали пропуска жителям Гуево для перемещения по Суджанскому району.

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