Саперы российской группировки "Север" обезвредили 6597 боеприпасов и взрывных устройств на территории Белгородской области, регулярно подвергающейся обстрелам ВСУ. Об этом сообщил представитель противоминного центра региона в беседе с РИА Новости. Среди ликвидированных боеприпасов почти половину составили противопехотные суббоеприпасы, известные как "колокольчики", — их обезврежено 3083 единицы.

Также саперы уничтожили 418 реактивных снарядов от РСЗО "Град", 408 выстрелов к гранатометам РПГ-7, 166 самодельных взрывных устройств и 138 гранат Ф-1. Особую опасность представляли боеприпасы производства стран НАТО: 14 американских ракет HIMARS, три ракеты AGM-88 HARM, четыре снаряда чешской РСЗО "Вампир", 155-мм снаряды и французские противотанковые мины.

"Каждый обезвреженный боеприпас — это спасенные жизни. Работа ведется круглосуточно, несмотря на сложные условия", — отметил представитель противоминного центра.

5 апреля сообщалось, что сводный отряд разминирования МЧС РФ в ходе работы на территории Курской области обезвредил более 2,1 тыс. боеприпасов.