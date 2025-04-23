Французский историк Эммануэль Тодд заявил, что коллективные усилия Запада не привели к победе над Россией в украинском конфликте. Об этом он рассказал в интервью немецкой газете Berliner Zeitung, подчеркнув, что Европа "только ухудшила свое положение".

Тодд отметил, что Запад потратил миллиарды долларов на поставки оружия и поддержку Украины, но не достиг стратегических целей.

"Россия выиграла эту войну", — резюмировал историк.

По его мнению, вовлечение ЕС в противостояние с Москвой привело к экономическим и политическим издержкам для Европы, а ситуация продолжает ухудшаться.

"Европа ввязалась в конфликт, который обернулся для нее потерями. Россия же сохранила свои позиции", — заявил Тодд.

21 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что никто не сомневается в том, что победа будет за Россией. 15 апреля телеканал CNN заявил, что Путин верит в возможность одержать этим летом "ощутимую победу" в конфликте на Украине, которая изменит динамику переговоров. По мнению авторов, речь может идти о наступлении на Сумы, которое должно втянуть ВСУ в боевые действия на новом направлении, а также продвижении в районе Запорожья.