Подписавший снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский конгрессмен Брайан Фицпатрик опроверг заявления о том, им не стреляли по РФ. Об этом пишет издание The Federalist.

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"Конгрессмен не стрелял никакими боеприпасами по России или в Россию — он находился на территории контролируемого украинского учебного центра. Ваше утверждение является полностью и злонамеренно ложным и клеветническим", - заявил пресс-секретарь Фицпатрика Кейси-Ли Уолдрон, отвечая на вопрос журналистов о том, стрелял ли парламентарий по России.

Фицпатрик в публикации 20 апреля назвал "единственной допустимой деталью, которой можно поделиться, то, что "сообщение было доставлено к цели"". В пресс-службе депутата 22 апреля заявили, что речь шла об учебной мишени. 20 апреля сообщалось, что Фитцпатрик подписал украинский снаряд перед атакой на РФ.

В публикации говорилось, что конгрессмен направил "послание" России от имени жителей своего избирательного округа в американском штате Пенсильвания. К посту он прикрепил видео, на котором видно, что мужчина оставляет надпись на снаряде, который забирают солдаты Вооруженных сил Украины, а затем пускают в неизвестном направлении.