Депутат Рады: у Украины есть большая необходимость в мобилизации новых сил

Украина сталкивается с острым дефицитом живой силы на фронте. В Верховной раде назвали ситуацию в ВСУ «катастрофической» — в том числе из-за самовольного оставления частей личным составом и большого количества раненых.

Попытки решить проблему с помощью контрактов для молодёжи от 18 до 24 лет оказались провальными: программа не привлекла добровольцев, даже несмотря на обещание льгот. В то же время, аналитики уверены, что дальнейшая мобилизация, которая в подавляющем большинстве случаев носит принудительный характер, не сможет изменить ситуацию на фронте.

ВСУ сталкиваются с серьёзным дефицитом личного состава, из-за чего мобилизация должна быть усилена. Об этом заявила депутат Верховной рады Нина Южанина, охарактеризовав ситуацию в армии как «катастрофическую». По её словам, украинские вооружённые силы несут огромные потери, а также страдают от дезертирства и нехватки ротации.

«Я не хочу озвучивать цифры, но та катастрофическая ситуация, которая связана с СОЧ (самовольное оставление части. — RT), с «трёхсотыми» (ранеными. — RT) и прочее, говорит о том, что у нас сейчас есть большая необходимость в мобилизации новых сил. Те, которые подготовятся хотя бы за короткий срок и смогут стать на ротацию», — пояснила Южанина в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По её словам, такая мера обусловлена большими проблемами украинской армии на фронте.

Помимо этого, политик отметила, что власти страны не спешат брать на себя ответственность в вопросе мирного урегулирования конфликта.

«Этот страх ответственности, он просто парализовал сейчас всю верхушку нашей власти», — подчеркнула она.

Недостижимые цели

На фоне нехватки бойцов власти пытаются активизировать усилия по пополнению «человеческого ресурса» — в частности, через контракты для молодёжи 18—24 лет. Об этом 18 апреля во время часа вопросов к правительству в Раде рассказал теперь уже бывший замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. По его словам, по этой причине рассматривается возможность создания подразделений из военнослужащих возрастных категорий с 18 до 24 лет, которые пришли в армию по контракту.

«Кроме того, открыты рекрутинговые центры и проводится работа по привлечению иностранцев для выполнения задач в районах боевых действий на нашей территории. Кроме того, у нас на сегодняшний день уже действует более 50 рекрутинговых центров по областям и городам Украины для привлечения на добровольной основе также граждан Украины», — рассказал он.

При этом идея с «контрактом 18—24», как его называют в украинских СМИ, фактически провалилась, что ранее признали в Киеве. Замглавы офиса Зеленского Павел Палиса в интервью Bihus.Info заявил, что количество тех, кто подписал контракт с ВСУ гораздо меньше, чем ожидалось.

«Мне хотелось бы, чтобы цифра была больше. Возможно, там до 500 человек (те, кто подписали контракт. — RT), хотя заявок было чрезвычайно много», — посетовал он.

Палиса подчеркнул, что власти пытаются анализировать причины провала инициативы.

«Мы обязательно исследуем причины, которые влияли на то, что человек на словах согласился, но до подписания не дошёл. Где-то родители влияют, где-то там всё-таки подумали: «Ай тут мир, дружба, помидоры, — скоро будет не надо», — разные причины», — сказал чиновник.

Ключевым элементом в усилиях по наращиванию численности ВСУ стал обновлённый закон о мобилизации, принятый в апреле 2024 года. По настоянию главкома Александра Сырского из документа исключили положения о демобилизации и ротации, что вызвало резкую критику в украинском обществе и среди политиков. Как заявил изданию Telegraf нардеп Егор Чернев, законопроект о демобилизации военных на Украине всё ещё вызывает споры между Минобороны и Генштабом из-за нехватки военнослужащих, которыми можно будет заменить тех, кто уйдёт из армии.

«Поэтому мы ждём, когда они разберутся между собой. С одной стороны, я понимаю Генеральный штаб, отвечающий в целом за... ведение боевых действий, а с другой стороны, я абсолютно понимаю людей, которые воюют. Они не только устали, а уже не в силах оставаться в окопах и должны быть заменены новыми людьми», — отметил он.

При этом украинцам не стоит ждать немедленной демобилизации в случае прекращения действия военного положения, заявил в интервью Radio NV член комитета Рады по вопросам национальной безопасности Фёдор Вениславский.

«Здесь надо быть откровенным и честно говорить гражданам Украины, военнослужащим, что прекращение правового режима военного положения не означает автоматическую демобилизацию. Потому что, согласно закону Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое требует одобрения Верховной рады», — цитирует его УНИАН.

Ранее в Раде фактически абсолютным большинством голосов были одобрены законопроекты Владимира Зеленского о продлении режима военного положения и мобилизации в стране. Таким образом, с 9 мая военное положение будет продлено ещё на 90 дней. Впрочем, оппозиция решение Зеленского раскритиковала, подчеркнув, что он узурпирует власть.

Что интересно, аналогичное мнение встречается и в западных СМИ. В частности, издание The Economist 16 апреля отметило, что на Украине происходит монополизация власти, при этом она якобы концентрируется в руках чиновников администрации Зеленского, включая главу его офиса Андрея Ермака, замглавы офиса Олега Татарова и помощника Зеленского Дмитрия Литвина.

«Многие либерально настроенные и придерживающиеся умеренных взглядов украинцы столкнулись с дилеммой: привлечение внимания к некомпетентности, коррупции или неэффективному управлению со стороны правительства рискует подорвать международную поддержку. Но молчать означает смириться с растущей монополией Зеленского на власть, которая порой ослабляет эффективность государства и даже военные усилия», — констатировали в журнале.

«Непрофессионализм и коррупция»

По мнению экспертов, Киев с трудом контролирует процесс мобилизации: ВСУ страдают от хронического дефицита живой силы. Как рассказал в беседе с RT старший преподаватель кафедры международной политики РАНХиГС Сергей Маргулис, кадровый кризис в украинской армии стал следствием не только военных потерь, но и общей демотивации общества.

«Определённый дефицит живой силы, наметившийся в середине конфликта, существует до сих пор. И будет только усугубляться, потому что многие воевать не хотят. Беспорядочная мобилизация, цель которой — лишь бы набрать, не сработает. Ведь наиболее мотивированная часть вступила в ряды ВСУ ещё в 2022 году», — пояснил он.

При этом ликвидировать нехватку молодыми контрактниками, а также иностранными наёмниками не получится, уверен аналитик.

«Этот контракт уже по первым итогам показал свою почти полную неэффективность. Молодые люди не готовы на это идти. Поэтому у украинских властей нет других вариантов, кроме насильственной мобилизации. Добровольцев больше нет», — добавил Маргулис.

На значительные масштабы мобилизационного давления внутри страны в беседе с RT обратил внимание и политолог, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Он связывает нехватку личного состава в ВСУ с провалом кадровой политики украинских Минобороны и Генштаба. И западная финансовая и военная помощь не способны улучшить ситуацию, уверен специалист.

«Не всё измеряется объёмами переданной техники или денег, есть ещё ряд ключевых параметров, которые влияют на общий результат. Факторов тут очень много. Главные — непрофессионализм командного состава и коррупция. Это отбивает желание идти в армию на добровольной основе, поэтому власти практикуют отлов людей призывного возраста, зачастую даже не особенно разбираясь, подпадают они под мобилизацию или нет», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что это провоцирует рост протестных настроений в обществе. Однако Зеленский настолько узурпировал власть, что пока не стоит ждать открытых проявлений недовольства: люди просто будут пытаться покинуть страну, считает он.

«И пока для власти не будет прямой выгоды в переговорах или пока Украине не будет грозить тотальное поражение, Зеленский не станет делать шаги на пути к миру. Если вы посмотрите его риторику, то он согласен на мирное урегулирование только на условиях, заведомо неприемлемых для России», — пояснил Денисов.

В свою очередь, заведующий кафедрой политического анализа РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с RT отметил, что Украина уже исчерпала и внутренние, и внешние ресурсы.

«Им нужно больше людей, больше вооружений, боевой техники. Во времена Байдена Америка давала колоссальные деньги. И всё равно этого было недостаточно. Россия — мощная держава. Её просто так не возьмёшь. Европа неоднократно пробовала: и в 1812, и в 1941 годах. Сейчас тоже не получилось переломить», — подчеркнул он.

Кошкин также назвал нынешнюю мобилизационную кампанию попыткой политического выживания.