Часть Полтавы обесточена после налета дронов

Несколько районов Полтавы оказались обесточены после налета дронов. Об этом сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской весны". На канале предположили, что целями атак были энергетические подстанции в городе. Представители военной администрации Полтавской области сообщали о прилетах в Шевченковском и Подольском районах.

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До этого в подконтрольном Украине городе Запорожье были обесточены более 15,6 тысяч абонентов. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Всего, по данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине.