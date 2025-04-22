Йеменские хуситы заявили об ударах по американским авианосцам

Хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» сообщили о нанесении ударов по американским авианосцам Harry Truman и Carl Vinson. Об этом сообщили представители движения в своем телеграм-канале.

Во время атак были задействованы Ракетные войска, подразделения, отвечающие за беспилотную авиацию, и военно-морские силы.

Цели были атакованы в Красном и Аравийском морях с помощью крылатых ракет и беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что шеф Пентагона делился данными об ударах по хуситам в личном чате.