Британских военных обучат противостоять российским дронам

Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать британских военных тактике борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом написала газета The Times.

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Известно, что инструкторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились в Британию тайно. Они обучат британских специалистов и помогут им лучше подготовиться к конфликту.

Обучение пройдет в рамках программы Британии по подготовке украинских военных Interflex. Участвовавшие в действиях инструкторы поделятся своим опытом с британскими военными.

Ранее в украинской разведке пожаловались на трудности с российскими ракетами. С таким заявлением выступил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.